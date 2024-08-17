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Yerel Çekmeköy'de lüks villa alevlere teslim oldu
Yerel

Çekmeköy'de lüks villa alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-17 23:38:00 -

Çekmeköy'de bir site içerisindeki lüks villa alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çekmeköy, Reşadiye Mahallesi, Soğukpınar Sokak üzerinde saat 20.30 sıralarında, bir site içerisindeki lüks villada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek villanın bir bölümünü sardı. Site içerisindeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan villayı söndürmeyi başardı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken villanın bazı kısımları kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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