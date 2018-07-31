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Çekmeköy'de lüks cip duvarı aşıp evin bahçesine uçtu; dede torun yaralandı

Çekmeköy'de kontrolden çıkan cip duvarı ve ağacı devirerek bir evin bahçesine uçtu.

31 Temmuz 2018 Salı 11:23
Çekmeköy'de lüks cip duvarı aşıp evin bahçesine uçtu; dede torun yaralandı

Kaza saat 09.30 sıralarında Alemdağ Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Çelik kullandığı  06 V  9621 plakalı lüks cipi ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan otomobil kontrolden çıkarak önce duvara sonra da ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan cip bir evin bahçesine düştü.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Bu sırada  gürültüyü duyan  binadakiler büyük korku ve panik yaşadı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dede ve torunu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

 SÜRÜCÜ ÇOCUĞUN ÜZERİNE YATMIŞ

Kazayı gören bir vatandaş "Sesi duyduk. Araç buradan gelip ağacı devirdi. Duvara çarptıktan sonra evin bahçesine uçtu. Sürücü çocuğun üzerine yatmış yaralanmasın diye. Sonra çocuğu çıkardık. Ambulansa bindirdik" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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