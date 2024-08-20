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Gündem Çekmeköy'de devrilen hafriyat kamyonu ulaşımı aksattı
Gündem

Çekmeköy'de devrilen hafriyat kamyonu ulaşımı aksattı

Yeniakit Publisher
2024-08-20 20:26:00 -
Çekmeköy'de devrilen hafriyat kamyonu ulaşımı aksattı

İstanbul Çekmeköy'de, hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yola dökülen topraklar, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Çekmeköy'de, hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yola dökülen topraklar, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Şile Yolu Nişantepe mevkisinde ilerleyen 33 BBJ 56 plakalı hafriyat kamyonu, kontrol çıkarak yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, trafik akışında yoğunluk oluştu.

Ekiplerin çalışması sürüyor.
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