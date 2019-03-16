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Çekmeköy’de Demokrat Parti adayı Hüseyin Avni Sipahi’ye STK’lardan destek

Çekmeköy Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi seçim çalışmalarını hızlandırıyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:16
Çekmeköy’de Demokrat Parti adayı Hüseyin Avni Sipahi’ye STK’lardan destek

Çekmeköy Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi seçim çalışmalarını hızlandırıyor. Çekmeköy bölgesinde bulunan sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Hüseyin Avni Sipahi, "Çekmeköy’ü hep birlikte yöneteceğiz" dedi.



Demokrat Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi’nin, Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler adına organize ettiği yemeğe 800 kişi katılım gösterdi. Yoğun kalabalığın alkışlarıyla salona giren Hüseyin Avni Sipahi, tek tek katılımcılarla selamlaşarak bir konuşma gerçekleştirdi. Davete katılım gösteren STK ve dernek temsilcilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Sipahi, "Sizlerin desteği bizler için çok önemli. Birlikte zafere gidip birlikte Çekmeköy için çalışacağız" diye konuştu.



"Bu defa haksızlığa fırsat vermeyeceğiz"


Bu sözlerin ardından salondaki konuklar tarafından ayakta alkışlanan Sipahi, 308 oyla seçimi kaybettiği 2009 yılına da değinerek, "O dönem haksızlığa uğradık. Hakkımız olan bir seçimi kazanmamıza rağmen başkanlığı elimizden aldılar. Biliyorsunuz ki o seçimi kazanmış olsaydık bugün Çekmeköy çok farklı bir yerde olacaktı. Bize yapılan o haksızlık, Çekmeköy’ü diğer ilçelere göre 10 yıl gelişmişlikte geri bıraktı. Bu defa bunun yaşanmasına izin vermeyeceğiz. İlçe teşkilatımız ve bizler bu seçimde sayım bitene kadar sandıkları terk etmeyeceğiz. Bu defa haksızlığa fırsat vermeyeceğiz. Sizlere söz veriyorum" dedi.



Projelerini noterde tasdik ettirdi


Projeleri hakkında da bilgi veren Sipahi, projelerini noterde tasdik ettirdiğini belirterek projeleri hakkında şu bilgileri verdi: "Malumunuz projelerimiz artık dillerde. Tek tek kapıları çalıyor ve projelerimizi vatandaşa anlatıyoruz. En büyük projemiz olan ‘Ev sahibi rahat, kiracıya hayat’ projemizi vatandaşı çok rahatlatacak. Kiranın 6 ayı belediyeden olacak. 6 ayı da kiracıdan olacak. Vatandaşın nefes alacak. Bunu belediyenin yıllık 280 milyon TL bütçesinden yapacağım. 3 milyon TL’lik kira yardımı bizleri batırmaz. Bu bütçe zaten Çekmeköy halkına ait. ’Atölye evimde, para cebimde" projemizle deev hanımlarını iş sahibi yapacağız. Ev hanımları bu sayede ev bütçesine katkıda bulunacak".



Gençlere ve çocuklara eğitim


Sipahi, sözlerine şöyle devam etti: "Gençlere ve çocuklara eğitim, spor ile sanat alanında eğitim verecek merkezler kuracağız. Çocuklarımızın hangi alana yatkınlığı varsa destekleyeceğiz ve yanında olacağız. Halk, çocuklarımızı bize emanet edecek biz de onları yetiştireceğiz. Anneler de çocukları bize emanetken ev işlerini rahatça yapabilecek. Engelliler ve yaşlılarla ilgili de projelerimiz olacak. Bunlar bizim asli görevlerimiz. Her mahalleye ikinci hayat evi yapacağız. Ayrıca, Çekmeköy’ü mahrum bıraktıkları sinema ve tiyatro salonları da bizim yönetimimizde vatandaşa hediye edilecek. Alt yapı ve üst yapı olarak da ne eksik varsa onları da yapacak güce sahibiz".


Yemeğe katılan konuklar; Sipahi’yi, projelerini anlattığı konuşması sırasında ayakta alkışlarken Sipahi, konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:16
  1. sanat

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