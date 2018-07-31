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Çekmeköy'de cip bahçeye yuvarlandı: 2 kişi yaralandı

Çekmeköy'de kontrolden çıkan bir cipin bir evin bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aracın sürücüsü ile yanındaki torunu yaralandı.

31 Temmuz 2018 Salı 16:07
Çekmeköy'de cip bahçeye yuvarlandı: 2 kişi yaralandı

Reşadiye Caddesi'nde, Çekmeköy yönünde seyreden O.Ç'nin kullandığı 06 V 9621 plakalı cip kontrolden çıkarak kaldırıma, ardından bir evin bahçe duvarına çarptı.

Duvarın yıkılmasıyla cip, bahçeye yuvarlandı. Kazada, araçta sıkışan sürücü O.Ç ile yanında bulunun 10 yaşındaki torunu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Ev sahibi Muazzez Alanyalı, birden gürültü duyduklarını, ardından arabanın evin bahçesine düştüğünü gördüklerini söyledi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 16:07
  1. TRAFIK KAZASI
  2. 2 Yaralı
  3. Çekmeköy
  4. polis
  5. vinç

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