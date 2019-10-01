Çekmeköy Kitap Fuarı açılıyor

Çekmeköy Kitap Fuarı, 3 Ekim Perşembe günü ikinci kez kapılarını açacak. Kitapseverlerin yazarlarla buluşturulacağı fuar, Madenler Meydanı’nda 13 Ekim akşamına kadar açık olacak. ‘Her kitap yeni bir dünyaya açılan kapıdır’ sloganıyla bu yıl da kitapseverlere hitap edecek olan Çekmeköy Kitap Fuarı için hazırlıklar tamamlandı. Onlarca yayınevinin stant açacağı fuara binlerce kitap eşliğinde yazarlar misafir olacak. Çekmeköy halkının, öğrencilerin ve okumaya meraklı olanların 10 gün boyunca uğrak yeri olması beklenen fuarın ilki geçen yıl aynı meydanda düzenlenmişti. 200 binden fazla ziyaretçinin katıldığı fuarın en renkli yönleri arasında yazarların imza günleri ile indirimli satışlar yer alıyor.