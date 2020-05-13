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Aktüel

Çekmeköy Belediyesi, Hemşireler Günü’nde sağlık çalışanlarını unutmadı

Çekmeköy Belediyesi Hemşireler Günü nedeniyle sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler ile sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:55:22 -
Çekmeköy Belediyesi, Hemşireler Günü’nde sağlık çalışanlarını unutmadı

Çekmeköy Belediyesi Hemşireler Günü nedeniyle sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler ile sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler dağıttı.


Belediye ekipleri, Çekmeköy Devlet Hastanesinde görev yapan hemşirelere ve sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler ve menekşe dağıttı. Hediyeleri dağıtan belediye personelleri Başkan Ahmet Poyraz’ın selamını iletti.


İçerisinde kolonya, maske ve dezenfektan bulunan çantaları alan hemşire ve sağlık çalışanları kendilerini unutmayan Çekmeköy Belediyesine teşekkür etti.

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