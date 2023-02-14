Çekirge bir kez daha sıçradı: İlker Başbuğ yine yırttı
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Başbuğ'un beraatına karar verdi.
"Darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraat etti.
"Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan İlker Başbuğ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraat etti.
Başbuğ söz konusu kitapta 1960 darbesi için "Adnan Menderes seçime gitseydi darbe olmazdı" demişti.