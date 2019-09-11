Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle yepyeni tarif

Daha önce cevizli, fındıklı ya da bademli kek yemiş olabilirsiniz. Fakat böylesini ilk kez deneyeceksiniz! Çekirdekli kek nasıl yapılır? Kek nasıl kabartılır? İşte bütün detaylar...

Kek her vakit yenen ve vazgeçemediğimiz bir tatlı. Dilediğiniz gibi süsleyebilir ya da ekstra eklemeler yaparak yepyeni tarifler çıkarabilirsiniz.

Yumuşacık pandispanya yapmanın püf noktaları

Malzemeler

4 yumurta

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

yarım su bardağından iki parmak fazla sıvıyağ

1,5 su bardağı un

1 su bardağı çekirdek

2 yemek kaşığı kakao

kabartma tozu, vanilya

Öncelikle yumurtanın sarısını ve beyazını ayırın. Beyazların içerisine bir fiske tuz atıp köpürene kadar çırpın.

Sarısını şeker ile çırptıktan sonra yoğurt ve sıvıyağı ekleyip çırpmaya devam edin.

Ardından çekirdek, un, kabartma tozu ve vanilyayı içerisine ilave edip çırpmaya devam edin.

En son yumurta beyazını keke ilave edip, söndürmeden karıştırın.

Şimdiden afiyet olsun...

Unsuz, yağsız yumuşacık hafif kek tarifi