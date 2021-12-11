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Kadın - Aile Çekirdekleriyle birlikte tüketilen meyveler
Kadın - Aile

Çekirdekleriyle birlikte tüketilen meyveler

Meyvelerinin çekirdekleri atmayıp değerlendirmek için bir çok neden var.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 13:33:00 - 2021-12-11 14:21:18
Çekirdekleriyle birlikte tüketilen meyveler

Zengin mineral ve vitamin kaynağı olarak ön plana çıkan meyveler, insan vücudun ihtiyacı olan birçok farklı destek sağlar. Meyve, tohum için koruyucu bir tabaka görevi gördüğünden, tohumu tüketmenin sağlığımıza da bazı faydaları vardır.

Nar

Bu serin meyve vücut için birçok temel besin içerir. Öte yandan tohumlar, diyetisyenlere göre kilo vermenize yardımcı olabilir. Nar tanelerinin faydalarından yararlanmak için, onları kilo verdiren öğünlerinizin üzerine serpiştirin veya sağlıklı bir meyve suyu elde etmek için sıkın.

Karpuz

Karpuz çekirdekleri, esas olarak akneyi tedavi etmek ve genel olarak daha iyi bir cilt elde etmeye yardımcı olmak için kullanılan C vitamini ve antioksidanlarla doludur. Sindirimi kolay olduğu için doğrudan meyveden yemenin bir zararı yoktur.

Avokado

Kalp ve kan damarlarının sağlığı için son derece faydalı olduğunu kanıtlamıştır. Bir avokado çekirdeğini alın ve kurumasına izin vermeden önce kahverengi kabuğunu soyun, ardından meyve püresi veya smoothie için ekstra olarak kullanılabilecek bir toz oluşana kadar tohumunuzu bir karıştırıcıya koyun. 

Avokado çekirdeği cilde nasıl uygulanır?

Avokado çekirdeklerini önceden ısıtılmış fırında yaklaşık bir saat boyunca pişirin. Daha sonra rendeleyin. Rendelenmiş çekirdeğin üzerine öğütülmüş kahve ve deniz tuzu ekleyin. Bu karışımı cildinize yumuşak hareketlerle uygulayın ve ılık su ile durulayın.

Portakal

portakal tohumlarının vücudumuzdaki enerji seviyesini hızlandırabilir 

 

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