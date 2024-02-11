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Gündem "Çekirdekleri hazırlayın çok eğeleneceğiz” Ekrem’e bir tokatta Gelecek Partisinden… “Bizim için Murat Kurum önde”
Gündem

"Çekirdekleri hazırlayın çok eğeleneceğiz” Ekrem’e bir tokatta Gelecek Partisinden… “Bizim için Murat Kurum önde”

Yeniakit Publisher
2024-02-11 07:59:00 - 2024-02-11 07:59:48

Bir televizyon yayınında İstanbul seçimlerini değerlendiren Selim Temurcu, Tanju Özcan’ında arasında olduğu CHP’lilerin yüzüne baka baka, AK Parti’nin adayı Murat Kurum’un İstanbul için bir şans olduğunu söyledi

Ekrem İmamoğlu’na sert mesaj gönderen Temurcu, “İstanbul’a hizmetkar olmadan daha büyük hedefler peşinde koşarsanız, İstanbul sizi bir yere taşımaz.” dedi.

Temurcu, İstanbul'a Kadir Topbaş tarzı bir yaklaşımın daha iyi geleceğini düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul'da benim için Murat Kurum’un daha önde olduğunu söylüyorum. Daha ne söyleyeyim.” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Hüsnü Y.

CHP nin ne olduğu belli zaten. Asıl tehlike böyle dindar, muhafazakar görünüpte, hakikatte dışarıya hizmet için gelen bir dolarlık adamlar.
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