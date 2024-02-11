"Çekirdekleri hazırlayın çok eğeleneceğiz” Ekrem’e bir tokatta Gelecek Partisinden… “Bizim için Murat Kurum önde”

Ekrem İmamoğlu’na sert mesaj gönderen Temurcu, “İstanbul’a hizmetkar olmadan daha büyük hedefler peşinde koşarsanız, İstanbul sizi bir yere taşımaz.” dedi.

Temurcu, İstanbul'a Kadir Topbaş tarzı bir yaklaşımın daha iyi geleceğini düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul'da benim için Murat Kurum’un daha önde olduğunu söylüyorum. Daha ne söyleyeyim.” şeklinde konuştu.