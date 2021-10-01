Çekirdek faydalı mı, zararlı mı?

Bazen canımız sıkıldığında, bazen dost ortamında, bazen aile arasında hoş sohbetlere eşlik eden bir besin kaynağı çekirdek… Ve çekirdek acaba faydalı mı zararlı mı sorusunu hiç sordunuz mu kendinize?

Ülkemizde en çok tüketilen ürünlerin başında gelen çekirdek çitlemenin faydaları da zararları da hemen hemen eşit gibi görünmektedir.

Çekirdek kuruyemişler arasında en çok tercih edilen bir çeşit olmasına rağmen, içerisinde de yüksek derecede yağ oranı bulunmaktadır. Yeteri kadar tüketilmediği zaman ve abartıya kaçırıldığı zaman ise vücudumuza zararları dokunabilir. Bu hassas besin kaynağının başlıklar halinde faydalarına bakalım öncelikle:

• Ayçiçeğinden elde edilen çekirdek içerdiği yağ asitleri ile tokluk hissini arttırır.

• Bir avuç tüketilen çekirdek vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineraller, sağlamaktadır. İçerdiği E, B1, B5 ve folik asit sayesinde vücudun enerjisini yüksek tutar.

• Büyük siyah çekirdek kötü kolesterolü düşürme etkisine sahiptir. Özellikle 1 avuç çekirdek yemek kalp ve damar sağlığına iyi gelmektedir.

• Çekirdek tüketmenin ruhsal yönden olumlu etkiler oluşturduğu belirtilmiştir. Özellikle depresyon ve panik atak hastalar için oldukça fayda sağladığı da bilinmektedir.

• Kandaki şeker oranını düşürmede büyük etkisi bulunmaktadır. Özellikle ileriki yaşlarda protein sentezinin yaşanma oranını düşürmektedir.

• Tuz mineralleri sayesinde tiroit bezlerinin çalışmasını destekler.



Çekirdekte yüksek yağ, mineraller olduğundan da çok ciddi tüketimlerde ise ciddi tehlikeler oluşturabilir.. Özellikle karaciğeri tetikleyerek ağır tahribatlar verebilir. Yine fazla çekirdek tüketimi aynı zamanda ağız içi yaralara, dudak kuruluğuna ise sebebiyet vermektedir.

Onun için çekirdek keyfini, çekirdek tehlikesine dönüştürmemek bizlerin elinde.