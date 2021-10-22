Çekirdek enflasyon ürünlerinde vergi indirimine gidilmeli

Alkin, “Çekirdek enflasyona tabi ürünlerin vergileri indirilmeli” önerisini getirdi. 7’nci Ortak Gelişim Kongresi’nde konuşan Alkin, ayrıca “Gıdayla ilgili mesele çok iyi analiz edilmeli. Evvela meseleyi çözmek için irade ortaya koyulmalı ardından her kesimin katılımıyla ortak bir yol haritası oluşturulmalı” dedi.



Gazeteci Ali Ekber Yıldırım ise “Türkiye gıda ve tarım sektörünün birçok sorunu var. Bu süreçte ‘Marketler tek başına fiyatı artırıyor’ demek büyük haksızlık olur. Yapılması gereken şey ithalata değil de üretim odaklı bir tarım politikası benimsemektir. Bu bir kenara sektörü düzenleyen yasaları çıkarmak gibi uygulamak da önemli. Tüm bunların yanı sıra bir Tarım Politikası Kurulu oluşturmak şart” ifadelerini kullandı.



Eski Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak da şunları kaydetti: “Gıda enflasyonunun öne çıkarılan öğesi meyve-sebzenin yüzde 85’i zincir marketlerin dışında satılıyor. Dolayısıyla meyve-sebzede görülen fiyat artışını organize perakendecilerin yaptığını söylemek haksızlık olur. Şu hakikat ki biz, pek çok ürünün ambalajını ve hammaddesini ithal ediyoruz. Bu nedenle kurda ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış ürünlere zam olarak yansıyor.”