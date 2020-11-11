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Aktüel Çekici üzerindeki kazalı araçla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Aktüel

Çekici üzerindeki kazalı araçla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Malatya'da çekiciye yüklenen kazalı araç içerisinde 686 gram metamfetamin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:52:10 -
Çekici üzerindeki kazalı araçla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da çekiciye yüklenmiş kazalı araçta yapılan aramada, 686 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik takip ve analiz sonucu Mersin'den Malatya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirleyen ekipler, kent girişindeki uygulama noktasında çekiciye yüklenmiş kazalı bir araçta arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği "Neptün"ün desteğiyle yapılan aramada, çekicideki kazalı aracın içerisine zulalanmış 686 gram metamfetamin ele geçirildi.

B.Ö, H.Ö. ve M.Ü. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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