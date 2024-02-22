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Medya Çek bir soda iyi gelir! Taklacı Deniz'in Kaan sancısı
Medya

Çek bir soda iyi gelir! Taklacı Deniz'in Kaan sancısı

Yeniakit Publisher
2024-02-22 20:58:00 -
Çek bir soda iyi gelir! Taklacı Deniz'in Kaan sancısı

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Deniz Zeyrek, milli gururumuz KAAN'a ilişkin değerlendirmesinde, "KAAN'ı AK Parti yapmadı." dedi.

Yeri geldiğinde "Erdoğan diktatör, ne derse o oluyor. Ondan habersiz yaprak kımıldamaz" diyenler, işlerine gelmeyen konularda da "Bunu Erdoğan yapmadı" diyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı Milli Muharip Savaş Uçağı KAAN'ı hazmedemeyen Sözcü gazetesi, "ilk uçuşa" ilişkin tek kelime kaleme alamazken, Sözcü'nün yazarı Deniz Zeyrek ise KAAN hazımsızlığını bastırmak için kırk takla attı.

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Zeyrek, "KAAN'ı AK Parti yapmadı." dedi.

Zeyrek sözlerinin devamında da, "TUSAŞ'ı, ASELSAN'ı, HAVELSAN'ı AK Parti kurmadı. TOGG işte.. Özel sektör bir araya gelmiş, sağdan soldan tasarımla oradan buradan motor almış otomobil üretiyor. Bunu AK Parti yapmadı. Bu devletin otomobili değil. Öyle bir hava yarattılar ki sanki TOGG devletin otomobili." ifadelerini kullandı.

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