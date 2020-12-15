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Teknoloji Çek arama motorundan Google'a suçlama! 417 milyon dolar tazminat istedi
Teknoloji

Çek arama motorundan Google'a suçlama! 417 milyon dolar tazminat istedi

Çek arama motoru Seznam, zarara uğradığı gerekçesiyle Google’dan 417 milyon dolar tazminat istedi. Şirket, aksi halde dava açacağını söylüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 19:49:00 -
Çek arama motorundan Google'a suçlama! 417 milyon dolar tazminat istedi

Dünyanın en popüler arama motoru Google, şu sıralar bazı yerel rakipleriyle sorunlar yaşıyor. Bu rakiplerden biri de Çekyalı arama motoru Seznam.

Bugüne kadar haksız rekabet konusu nedeniyle pek çok soruşturma geçiren ve çeşitli cezalar ödemek zorunda kalan Google, Çekyalı arama motoru Seznam tarafından adil rekabet etmemekle suçlanıyor.

417 milyon dolar talep etti

Google’ın Android işletim sisteminde kapalı bir politika uyguladığını ve kendi ürünlerinin öne çıkmasını engellediğini dile getiren Seznam, ABD'li şirketten 417 milyon dolarlık tazminat talep ediyor.

 

Seznam, geçtiğimiz yıllarda Google’a kesilen 5 milyar dolarlık rekor tazminat cezasını hatırlatarak, Google’ın tekelleşme davranışları yüzünden kendilerinin büyük zarara uğradığını iddia ediyor.

Google’a zararın karşılanması için 30 günlük süre veren Çekyalı şirket, aksi halde mahkemenin yolunu tutacak.

Çekya’nın yüzde 25’ine hakim olan Seznam, Google yüzünden uğradığı 417 milyon dolarlık zararın ödenmesi için şirkete uyarı mektubu gönderdi. Google ise mektubu henüz almadıkları için yorum yapmayacaklarını açıkladı.

 

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