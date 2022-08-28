Cehennem filminin konusu nedir? Cehennem filmi nerede çekildi? Cehennem filmi kaç yılında çekildi?

İtalya'da bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamayınca olanlar olacak ve hikaye burada başlayacak. Cehennem filmi sinemaseverlerle Kanal D ekranlarında buluşacak. Gizem ve aksiyon dolu Cehennem filmi uyarlama mı? Cehennem filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cehennem filmi kaç yılında çekildi? İşte detaylar...

CEHENNEM FİLMİ KONUSU

Venedik'teki bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Kendisine neler olduğunu hatırlayabilmek için ona yardım etmeye çalışan doktor Sienna Brooks'la birleşirler. Langdon ve Brooks cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalırlar. Bu kez de İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya kitabıyla bağlantılar bulmaya başlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmektedir. Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yayacaktır. Dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu.

Cehennem filmi uyarlama mı?

David Koepp tarafından Dan Brown'un 2013'te kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlandı.

CEHENNEM FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : Inferno

Yönetmen : Ron Howard

Cehennem filmi kaç yılında çekildi? Cehennem filmi nerede çekildi?

Yapım Yılı : 2016 – ABD, Japonya, Macaristan, Türkiye

Türü : Gerilim, gizem, macera

Oyuncular : Tom Hanks, Ben Foster, Felicity Jones, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen