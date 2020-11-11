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Gündem Cehalet zincirine Canan Arın kancası 'Laikçi eğitim olmadığı için kolonlar kesiliyor'
Gündem

Cehalet zincirine Canan Arın kancası 'Laikçi eğitim olmadığı için kolonlar kesiliyor'

CHP'nin kanalı Halk TV'de sunucu Ayşenur Arslan ve sözde hukukçu Canan Arın yine kin kustu. İmam hatiplilere hakaret eden Arın, "Laik bir eğitim verilmiyorsa kolunu da keser her şeyi de keser." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 23:31:00 - 2020-11-11 23:49:01

Sunucu Ayşenur Arslan'ın CHP'nin kanalı Halk TV'deki programında hastalıklı zihniyet bir kez daha kendini gösterdi. Sözde hukukçu Canan Arın söyledikleriyle toplum içerisinde zehir saçmaya devam ediyor. İmam Hatipleri hedef alan Arın, insanların kendilerini imam hatipten mezun olan bir doktora teslim edemeyecegini söyleyerek kimyasının ne kadar bozuk olduğunu tescil etti.

Kafa yakan deprem analizi

Sunucu Ayşenur Arslan, "Cumhuriyet'in kolonlarını da binaların kolonlarını da kestiler," derken, Arın, "Laik bir eğitim verilmiyorsa kolunu da keser her şeyi de keser." dedi.

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Yorumlar

Efe

İki .....nin ne dediğinin ne önemi var
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Ziya

Tipik cehepe kafası  
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