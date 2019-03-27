Cedi'den Celtics potasına 15 sayı - NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Boston Celtics'e 116-106 yenildiği maçı 15 sayı ve 7 ribauntla tamamladı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Boston Celtics'e 116-106 yenildikleri karşılaşmada 15 sayı ve 7 ribaunt üretti. NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 116-106 mağlup eden Boston Celtics, play-off'lara yükselmeyi garantiledi. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Celtics'te Jayson Tatum ve Marcus Smart 21'er, Al Horford ise 19 sayıyla oynadı. Cavaliers'da Collin Sexton 24 sayı, Jordan Clarkson 18 sayı ve Cedi Osman 15 sayı, 7 ribaunt, 2 asistle mücadele etti. Ligdeki bir diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın, sahasında Houston Rockets'ı 108-94 yendiği maçı, 7 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.

- Trae Young, Jordan ve Curry'yi geçti

Atlanta Hawks, çaylak oyun kurucusu Trae Young'ın 33 sayı, 12 asistle etkili olduğu New Orleans Pelicans deplasmanından 130-120 galip ayrıldı. Altıncı kez aynı maçta 30 sayı ve 10 asist barajlarını geçen Young, NBA'deki ilk sezonunda en fazla 30 sayı, 10 asistlik performans sergileyen oyuncular listesinde Michael Jordan ve Stephen Curry'yi geride bıraktı. 20 yaşındaki basketbolcu, 1960-61 sezonunda bunu 25 defa başaran Oscar Robertson'ın arkasında 2. sıraya yerleşti.

- Sonuçlar Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 125-116 (uzatmada) Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 106-116 Miami Heat-Orlando Magic: 99-104 Toronto Raptors-Chicago Bulls: 112-103 Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 108-94 Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 111-122 New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 120-130 Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 121-125 Denver Nuggets-Detroit Pistons: 95-92 Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 124-106

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