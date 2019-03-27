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Cedi'den Celtics potasına 15 sayı

- NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Boston Celtics'e 116-106 yenildiği maçı 15 sayı ve 7 ribauntla tamamladı

27 Mart 2019 Çarşamba 10:53
Cedi'den Celtics potasına 15 sayı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Boston Celtics'e 116-106 yenildikleri karşılaşmada 15 sayı ve 7 ribaunt üretti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 116-106 mağlup eden Boston Celtics, play-off'lara yükselmeyi garantiledi.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Celtics'te Jayson Tatum ve Marcus Smart 21'er, Al Horford ise 19 sayıyla oynadı.

Cavaliers'da Collin Sexton 24 sayı, Jordan Clarkson 18 sayı ve Cedi Osman 15 sayı, 7 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

Ligdeki bir diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın, sahasında Houston Rockets'ı 108-94 yendiği maçı, 7 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.


- Trae Young, Jordan ve Curry'yi geçti


Atlanta Hawks, çaylak oyun kurucusu Trae Young'ın 33 sayı, 12 asistle etkili olduğu New Orleans Pelicans deplasmanından 130-120 galip ayrıldı.

Altıncı kez aynı maçta 30 sayı ve 10 asist barajlarını geçen Young, NBA'deki ilk sezonunda en fazla 30 sayı, 10 asistlik performans sergileyen oyuncular listesinde Michael Jordan ve Stephen Curry'yi geride bıraktı.

20 yaşındaki basketbolcu, 1960-61 sezonunda bunu 25 defa başaran Oscar Robertson'ın arkasında 2. sıraya yerleşti.


- Sonuçlar

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 125-116 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 106-116

Miami Heat-Orlando Magic: 99-104

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 112-103

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 108-94

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 111-122

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 120-130

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 121-125

Denver Nuggets-Detroit Pistons: 95-92

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 124-106

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:53
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  2. Cedi Osman
  3. NBA
  4. Trae Young

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