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Siyaset Cebinden çakı çıkartan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri gülümsetti
Siyaset

Cebinden çakı çıkartan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri gülümsetti

Samsun'daki millet bahçesinin açılışına canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yetkililerin arasında geçen 'makas' diyalogu güldürdü. Cebinden çakısını çıkaran Erdoğan, "Ay yıldız var, görüyorsun. Ve maharetleri de çoktur." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 17:09:00 -
Cebinden çakı çıkartan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri gülümsetti

Kızılırmak Deltası Koruma Projesi'nin açılışında yetkililer ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen diyalog izleyenleri güldürdü. "Makas yok mu?" sorusuna hayır cevabını alan Erdoğan, cebinden çakı çıkararak "Doğal makasınızda mı yok?" ifadelerini kullandı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yetkililer arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Koruma Projesi'nin açılışına canlı bağlantı ile bağlanan Erdoğan, açılışı çocukların yapmasını istedi.

Yetkililerin 'makas' hazırsızlığı

Erdoğan, "Kurdeleyi ve makasları çocuklara verelim" diye seslenince yetkililerin hazırlıksız yakalandığı ortaya çıktı. Yetkililere "Makas yok mu?" diye soran Erdoğan, "Burası tamamen doğal bir ortam Sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını aldı. Bunun üzerine Erdoğan, “İnsaf edin artık, makas çocuklarda mı olacaktı? Siz onlara vereceksiniz” dedi.

Erdoğan cebindeki çakıyı çıkardı

Gülüşmelerin başladığı bu sırada Erdoğan “Siz doğal makas bulamıyor musunuz?” dedi ve cebinden kendi ‘doğal makas’ını çıkardı. “Devamlı yanımda taşırım, öğrensinler diye” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Zülküf Valim, bak bu doğal makastır. Ay yıldız var, görüyorsun. Ve maharetleri de çoktur. ”

Erdoğan'ın bu sözleri yetkilileri ve ekranları başında programı izleyenleri güldürdü.

Binali Yıldırım'ın sözleri alkış aldı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Binali Bey diyor ki; 'O kadar çok açılış yapıyoruz ki ne makas kaldı ne kurdele.” İfadeleri ise salonda büyük alkış aldı.

 

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