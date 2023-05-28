Cebimdeki yabancı: Yapay zeka artık daha yakınınızda!

Silikon Vadisi'nde aralarında Elon Musk'un da bulunduğu teknoloji dünyasının önde gelen isimleri yapay zekanın gereken düzenlemeler yapılana kadar durdurulması çağrısı yaptı.

Hemen ardından doktolar, eğitmenler ve iş dünyası da benzeri çağrılarda bulundu.

Ancak yapay zeka durmak bir yana, gelişmeye ve yakınlaşmaya devam ediyor.

Son adım OpenAI'dan geldi.

OpenAI, iOS için bir ChatGPT uygulaması yayınladı. Yeni uygulama, hareket halindeyken OpenAI'nin yapay zeka sohbet robotunu yanınıza almanın bir yolunu sunuyor.

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Yani kullanmayı düşünenler için cep telefonlarına 'düşünebilen bir teknoloji' misafir oluyor.

Hem IOS hem de Android kullanıcıları için erişilebilir olacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre ücretsiz uygulama iPhone'larda ve iPad'lerde çalışacak, sesli girişi destekleyecek ve geçmişinizi cihazlar arasında senkronize edecek.

ChatGPT'yi bir bilgisayarda kullanmak gibi, iOS uygulaması da soruları yanıtlayabilecek, seyahat planlarına yardımcı olabilecek ya da şiir yazabilecek.

OpenAI, iOS uygulamasının kullanıma sunulmasının ABD'de başladığını ve önümüzdeki haftalarda daha fazla ülkeye yayılacağını söyledi.

Şirket, Android kullanıcılarının "yakında" kendi sürümlerini alacağını da hatırlattı.

Yani yakında tüm cep telefonu kullanıcıları, 'cebinde bir yabancı' taşıma imkanını elde edecek.

Peki ChatGPT'nin telefonlara inerek kullanım alanının genişlemesi ne gibi sorunlara yol açabilir?

ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi ve ODTÜ-BİLTİR Merkezi Dijital Dönüşüm Platformu Koordinasyon Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tarkan Gürbüz, TRT Haber'in konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Yapay zeka daha erişilebilir olacak

Tarkan Gürbüz, Yapay zekanın uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir alan olduğunu, ancak OpenAI firması tarafından geliştirilen ChatGPT ile birlikte daha görünür ve esnek hale geldiğini söylüyor.

Tarkan Gürbüz'e göre, bu uygulamayla ChatGPT daha erişilebilir ve yaygın olacak.

Mobil cihazlarda kullanılmaya başlamasıyla birlikte yapay zeka artık avucumuzun içinde. Böylece kullanım alanlarının da çeşitlenerek artacağını söyleyebiliriz. Çalışmalar sonrası gelişimi devam ediyor. Yakın zamanda yapabilecekleri çok daha şaşırtıcı olacak. Örneğin yapay zeka uzmanı olmadan bazı uygulamaların yardımıyla kodlama ve ürün geliştirmek kolaylaşacak.

Ciddi riskler ve uyarılar da söz konusu

ChatGPT farklı bir bilgisayar insan etkileşimi ve makine insan iş birliğini ortaya çıkarıyor. Bu konuda dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar bulunuyor.

Gürbüz'e göre, her türlü araç kullanımında olduğu gibi ChatGPT kullanımında da bilinçli olmak elbette çok önemli. Aksi takdirde birçok sorun ortaya çıkabilir.

Örneğin sağlık çalışanları teknolojik gelişmelerin sağlık sorunlarına yol açabileceğini söylüyorlar.

Bu nedenle teknoloji bağımlılığı ve ortaya çıkabilecek diğer sağlık sorunları ile ilgili olarak sağlık konuları üzerinde de durulmalıdır.

Ancak son yıllarda yapay zeka uygulamalarının sağlık sektöründe önemli ilerlemeler kaydettiği bilinmelidir. ChatGPT; çok çeşitli sorgulara insan gibi yanıtlar üretebiliyor ve bu da onu sağlık uygulamaları için ideal bir araç haline getiriyor.

ChatGPT; kişiselleştirilmiş tedavi planlarından uzaktan hasta izlemeye kadar, sağlık hizmeti sağlayıcılarının hastalarına bakım sunma şeklini değiştiriyor ve dönüştürüyor.

Yapay zeka eğitimin geleceğini nasıl etkileyecek?

Eğitimciler gerçek bilgiye ulaşmanın daha da zorlaşacağı bir durumun oluşabileceğini söylüyor.

Tarkan Gürbüz de bilginin kaynağının önemine dikkat çekiyor.

ChatGPT gibi araçlar genellikle makul görünen yanıtlar üretebilse de tutarlı bir şekilde doğru olduklarına güvenilemez. Bazen, anlamsız veya yanlış olan bir argüman sunabilir. Ayrıca kaynak adları, doğrudan alıntılar ve bazı ayrıntıları uydurabilir. Hatta bazı konularda gerçeği çarpıtabilir. Bu nedenlerden dolayı, öğrencilerin güvenilir kaynakları kullanarak bilgilerin güvenilirliğini nasıl değerlendireceklerini bilmeleri çok önemlidir. ChatGPT, doğru kullanıldığında öğrencilerin beyin fırtınası yapmasına ve yazarken zamandan tasarruf etmesine yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Yazı yazmada onu kendi kişisel rehberiniz, asistanınız, yardımcınız olarak düşünebilirsiniz."

Yapay zeka’nın bu kadar erişilebilir olması ne gibi riskler barındırabilir?

Yapay zeka sürücüsüz taşıtlar, hızlı bilimsel keşif araçları ve tıbbi görüntü analizi için dijital asistanlar gibi gelecek vaat eden teknolojileri etkinleştirme potansiyeline sahip.

Öte yandan istihbarat güçlendirme, strateji oluşturma, sosyal manipülasyon, bilgisayar korsanlığı, teknoloji geliştirme ve ekonomik üretkenlik gibi alanlarda çözümler üretme potansiyeli de bulunuyor.

Bu çözümlerin bazılarının maalesef kötü niyetli gruplar tarafından suistimal edilme olasılığı olduğu görülüyor

İnsan emeği veya uzmanlık gerektiren saldırıların maliyeti bu yolla azaltılırken yapay zeka sistemlerindeki güvenlik açıklarından yararlanan yeni tehditler ortaya çıkabilir.

"Yapay zeka ön yargılı olabilir"

Yapay zeka çözümleri yoğun iş gücü gerektiren siber saldırıları otomatikleştirebilir, dron filolarını koordine edebilir, yüz tanıma ve sosyal veri madenciliği yoluyla kitlesel gözetlemeye izin verebilir veya siyasi propaganda için gerçekçi sahte videolar oluşturabilir.

Bazı araştırmacılar algoritmaların yalnızca beslendikleri veriler kadar iyi olmasından dolayı yapay zekânın önyargılı kararlar verebileceğinden endişe ediyor.

Bazı fütüristler de kontrol edilemeyen yapay zeka sonuçlarının çok kötü olabileceğinden endişe ediyor.

Bazı spekülatif söylemler, yapay zekanın önümüzdeki birkaç on yıl içinde, tekrarlı bir şekilde kendini geliştirme sürecinden geçerken yeteneklerinin çok hızlı artabileceği olasılığını öne sürüyor makine süper zekasının oluşturabileceği tehlikeleri şimdiden tartışıyor.

Öte yandan diğer bir grup ise, akıllı sistemlerin kendi tahmin yeteneklerini özerk bir şekilde artırmak için içsel sınırlamalara sahip olduğuna ve kıyamet günü senaryolarının kanıtlanabilir bir şekilde imkânsız olmasa da gerçekleşmesinin mümkün olmadığına inanıyor.

Gürbüz'e göre, ChatGPT teknolojisinin geleceği olasılıklar ve fırsatlarla dolu. Ancak aynı zamanda çeşitli zorluklar ve riskler de içeriyor.

Doğru politikalarla, yapay zeka sistemlerinin dostça olduğu, kötü niyetli insanların elinde olmadığı ve altta yatan teknolojinin üretkenlik ve yenilikçiliğin itici gücü olmaya devam ettiği bir gelecek için çalışabiliriz. Güçlü güvenlik özelliklerine öncelik vererek, sürekli olarak veri kümelerini iyileştirerek ve teknolojiyi insan becerileriyle dengeleyerek bu harika teknolojiden en iyi şekilde yararlanabiliriz.

Yapay zeka arama motorlarının yerini alabilir mi?

Google, ChatGPT'nin yapabileceklerini uzun zamandan beri deniyordu ve Google içinde bir chatbot başlatmıştı.

Google arama güncel ve doğru sonuçlar sağlamada daha iyiyken, ChatGPT doğal dili anlamada ve özelleştirilmiş yanıtlar sunmada daha iyi gibi görünüyor.

Hangisini tercih edeceğiniz ne aradığınıza bağlı

Tarkan Gürbüz'e göre bir arama motoru ile yapay zeka sohbet robotu arasındaki seçim, kullanıcının ne aradığına bağlı.

Karmaşık sorgulara kişiselleştirilmiş veya ayrıntılı yanıtlara ihtiyaçları varsa, ChatGPT daha iyi bir seçenek olabilir.

Daha genel bilgiler veya çeşitli cihazlarda sonuçlara hızlı bir şekilde erişme ihtiyacı durumunda, Google arama daha güvenilir bir seçim olabilir.

Örneğin, doğal dil işleme ve yapay zeka daha sofistike hale geldikçe, ChatGPT karmaşık sorguları işlemede daha iyi hale gelebilir.

Benzer şekilde Google arama, dizinini genişletmeye ve makine öğrenimi gibi yeni teknolojileri bünyesine katmaya devam ettikçe daha da doğru ve alakalı hale gelebilir.

Sonuç olarak, birinin diğerinden üstün olduğunu söylemek haksızlık olur çünkü her iki çözümün de kendine göre avantajları ve dezavantajları var.

Doğru bilgiye nasıl ulaşacağız?

ChatGPT bir sorguya doğrudan yanıt verebiliyor, bir insanın yapabileceği gibi sohbete kendini uyarlayabiliyor.

Sağladığı yanıtlar, üzerinde eğitildiği metin verilerinden öğrendiği kalıplara dayalıdır, bu nedenle yanıtlarının kalitesi değişebiliyor.

ChatGPT, yalnızca sağlanan bilgilerin açık ve yorumlanabilir olması koşuluyla, gerçekten dikkate değer işe yarar yanıtlar verebilir.

Gürbüz'e göre yeterli bilgi varsa, komutları doğru ayrıntılarla yerine getirecektir. Aksi takdirde, ChatGPT'nin boşlukları yanlış verilerle doldurma olasılığı var.

İyi kullanımın sırrı doğru soruları sormak

ChatGPT mükemmel değil. Bu yüzden Gürbüz, doğru komut verebilmek için konuyu iyi bilmenin önemine dikkat çekiyor.

- Dili iyi kullanmak gerekiyor. Bazı soruları farklı cümlelerle sorabilmek gerekiyor.

- ChatGPT'yi her kullandığınızda sorunuzla ilgili olarak oluşturduğu içeriği gerçekten anlamak için zaman ayırın.

- Aklınıza takılan bir sorunun yanıtını veya yardımcı kelimelerin bir listesini alıyorsanız, ileride kullanmak üzere her şeyi sabırla hatırlamaya çalışın.

- ChatGPT'yi çeşitli durumlarda kullanma, bir dizi farklı görevde hızınızı ve verimliliğinizi artırma konusunda kendinize güvenmelisiniz.

- Sorunuzu doğru ve daha iyi sorduğunuzda ve sorgunuzu detaylandırdığınızda ChatGPT çok başarılı özgün sonuçlar üretiyor gibi görülebilir.

Ancak ChatGPT Internet üzerinde hâlihazırda üretilmiş olan metinlerden üretildiği için bunların bazen yanlış bilgiler olabileceğini ve sonuçta ortaya çıkarılanın pek de özgün ürünler olmayacağını bilmeliyiz.

Cep telefonlarına kadar inen bir yapay zeka insanlara nasıl fayda sağlayabilir?

Telefon, tablet veya saat gibi bir mobil cihazda çalışmak üzere tasarlanmış mobil uygulamalar insanların hareket halindeyken de bu araçları kullanarak problemler için çözüm üretebilmelerine olanak tanıyor.

Gürbüz'e göre mobil uygulamalar ile daha çok veri akışı sağlanacağı için bu teknolojilerin gelişimi de hızlanacak ve daha iyi çözümlerin ortaya çıkması mümkün olabilecek.

Uygulama; kullanıcıların ChatGPT ile rahatça etkileşim kurabilmelerine olanak tanıyarak her zaman, her yerde yapay zeka destekli sohbet robotunun gücünden yararlanmalarına imkan tanıyacak. ChatGPT'nin iOS cihazlarda kullanıma sunulması yalnızca son kullanıcılara fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda geliştiricilere yenilikçi ve ilgi çekici uygulamalar oluşturmak için yeni yollar sağlayabilecek. ChatGPT'nin iOS'taki yeteneklerinin kullanılabilirliği, sohbete dayalı yapay zekayı çok çeşitli iOS uygulamalarına entegre etmeye yönelik olası yolları açarak onları daha etkileşimli ve akıllı hale getirebilir.

Sonuç olarak gelişmekte olan yeni teknolojilerin eğitim ve öğrenme üzerinde giderek daha da etkili olması olasılığı artarken, üretilecek çözüm ve ürünlerin dikkate değer bir ilerleme sağlaması beklenmektedir.

Bu durum elbette yeni araçları ve dijital eğilimleri keşfetmek üzere öğretim teknolojileri alanında yeni kapılar açıyor ve araştırmacıların bilimsel çalışmalar yapmaları için bir ihtiyaç yaratıyor.

Hatta Google yakın zamanda yapay zekayı doğrudan arama sonuçlarına entegre etti ve bu da yapay zekayla etkileşimden kaçınmayı neredeyse imkânsız hale getirdi.

Peki ChatGPT mi, yoksa Google mı?