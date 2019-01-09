Cebe sığan osiloskop cihazı, Arıkovanı'nda destek bekliyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, dünyanın en küçük osiloskobu Minis’i vitrinlerine taşıdı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin girişimcilerini desteklemeyi sürdüren şirket, kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda geleceğin teknolojik ürününü vitrinine taşıyor.

Türk mühendislerin, bir ilke imza atarak geliştirdiği, dünyanın en küçük osiloskobu Minis; cep telefonu, tablet ya da bilgisayara bağlanarak çalışıyor. Arıkovanı, elektronikle ilgilenen herkes tarafından kullanılan elektriksel değerleri ölçümleyen osiloskop cihazının en inovatif versiyonu Minis için sipariş topluyor.

Verilen bilgiye göre, en yalın ifadeyle elektriksel sinyallerini dalgaya dönüştüren ölçü aleti osiloskop; gerilim, frekans, akım gibi değerleri ölçerek ekrana taşıyor. Kamera, televizyon gibi elektronik cihazların onarım işini yapan deneyimli kimseler, teknik servislerde, meslek liselerinde ve uzman kişilerin kullandığı ağır ve hantal olan osiloskoplar, laboratuvar dışına da çıkarılamadığı için yeterince etkili bir çözüm sunamazken, Minis, kompakt gövdesi ile bu devasa cihazları cebe sığdırıyor.

Kolayca akıllı telefona bağlanabilen Minis, kontrolü de akıllı telefon ekranı üzerinden sağlıyor. Minis uygulaması indirilen telefon, tablet ve bilgisayara USB kablo ile bağlandığında cihaz çalışmaya başlıyor. Osiloskopların karmaşık kullanımı yerine birkaç parmak hareketiyle çözüm sağlayan cihaz, Arıkovanı üzerinden kullanıcı desteği bekliyor.

100 bin TL hedefi bulunan proje, ilk siparişlerini Nisan 2019'da kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Minis'in Arıkovanı'nda hedefine ulaşabilmesi için 32 gün kaldı.