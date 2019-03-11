CDMVision’dan geleceğin teknolojik ürünleri

Türkiye’nin tamamen milli ve yerli teknoloji şirketi CDMVision, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen Bursa Model Fabrika’da artırılmış gerçeklik alanındaki yeni teknolojisi Augmented Distant Services (ADS)’i hizmete sundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CDMVision’ın özel teknolojilerini deneyimledi.

Haberleşmeyi 3 boyutlu zenginleştiren Augmented Distant Services endüstride, bakım, servis ve eğitim gibi hizmetlerin uzaktan yapılabilmesini sağlayan bir ürün. Bir yandan üretim süreçlerinde makinelerin durma süresi azaltılarak zaman ve kazançtan ödün verilmezken ayrıca artırılmış gerçeklik destekli öğrenme sayesinde ekiplerin hızlı ve etkin eğitilmesiyle verimlilik daha da artırılıyor.