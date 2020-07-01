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Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Kristine Anigwe'yi transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-01 20:10:34 -
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Kristine Anigwe'yi transfer etti

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ABD'li Kristine Anigwe'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Mersin ekibi, 23 yaşındaki pivot ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Los Angeles Sparks forması giyen 1,93 metre boyundaki Anigwe, geçen yıl İzmit Belediyespor'da oynamıştı.


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