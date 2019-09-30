CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta 1 Ekim Salı ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek. Peki, maçları şifresiz izlemek mümkün mü? İşte, merak ettiğiniz “CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?” sorusunun cevabı…

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Devler Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray 1 Ekim Salı akşamı Fransız ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde 2.hafta programı!

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta programı

1 Ekim Salı

19.55 Real Madrid-Club Brugge

19.55 Atalanta-Shakhtar Donetsk

22.00 Galatasaray-PSG

22.00 Tottenham-Bayern Münih

22.00 Kızılyıldız-Olympiakos

22.00 Manchester City-Dinamo Zagreb

22.00 Juventus-Bayer Leverkusen

22.00 Lokomotiv Moskova-Atletico Madrid

2 Ekim Çarşamba

19.55 Genk-Napoli

19.55 Slavia Prag-Borussia Dortmund

22.00 Liverpool-Salzburg

22.00 Barcelona-Inter

22.00 Leipzig-Olympique Lyon

22.00 Zenit-Benfica

22.00 Lille-Chelsea

22.00 Valencia-Ajax

CBC Sport yayın akışı!

1 Ekim Salı

19.55 Real Madrid-Club Brugge

22.00 Galatasaray-PSG

2 Ekim Çarşamba

19.55 Genk-Napoli

22.00 Barcelona-Inter

CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

CBC Sport tek çanakla izlenir mi?

1.adım

Maçı Türksat çanağından izleyecekseniz; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.

2.adım

Azerspace LNB'sini sabitledikten sonra Türksat LNB'sinden gelen kablo ile Azerspace LNB'sinden gelen kabloları birleştirmek için diseq kullanmanız gerekmektedir. Türksat LNB'sinden gelen kabloyu, diseqc'in 1. girişine, Azerspace LNB'sinden gelen kabloyu ise diseqc'in 2. girişine takınız. Diseqc'in ortasındaki giriş ise uydu cihazına Receiver'e gidecektir.

Tek çanakla CBC Sport kanalını izleyebilirsiniz

3.adım

Uydu alıcınızdan Menü-Uydu ekle bölümünden Azersat46 ekleyip bu uydu için Anten/Diseqc ayarlarından diseqc 1-2-3- veya a-b-c olarak seçiniz. Azerspace uydusunun diseqc girişini TV'den de ''2''(B) Türksat'ın TV'den diseqc girişini ise diseqc 1(A) olarak seçiniz.

4.adım

Daha sonra kanalların frekanslarını manuel olarak girip taratın. İdman/ CBC Sport HD / Az TV SD yayınları için cihazına Biss şifre girmeniz gerekecektir.

Önemli! Hotbird'e ayarlanmış çanağınızı Azerspaceye dönüştürmek için Hotbird çanağındaki LNB'yi çıkartıp Türksat çanağınızın arkadan bakınca sağına bant, plastik kelepçe veya multiifeed ile sabitlendikten sonra TV'den Hotbird uydusundan aşağıdaki kanalların frekanslarını taratın. Kanalların biss şifresini girdikten sonra izleyebilirsiniz.