CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta 1 Ekim Salı ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek. Peki, maçları şifresiz izlemek mümkün mü? İşte, merak ettiğiniz “CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?” sorusunun cevabı…30 Eylül 2019 Pazartesi 17:52
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta 1 Ekim Salı ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek. Peki, maçları şifresiz izlemek mümkün mü? İşte, merak ettiğiniz “CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?” sorusunun cevabı…
Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Devler Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray 1 Ekim Salı akşamı Fransız ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde 2.hafta programı!
Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta programı
1 Ekim Salı
19.55 Real Madrid-Club Brugge
19.55 Atalanta-Shakhtar Donetsk
22.00 Galatasaray-PSG
22.00 Tottenham-Bayern Münih
22.00 Kızılyıldız-Olympiakos
22.00 Manchester City-Dinamo Zagreb
22.00 Juventus-Bayer Leverkusen
22.00 Lokomotiv Moskova-Atletico Madrid
2 Ekim Çarşamba
19.55 Genk-Napoli
19.55 Slavia Prag-Borussia Dortmund
22.00 Liverpool-Salzburg
22.00 Barcelona-Inter
22.00 Leipzig-Olympique Lyon
22.00 Zenit-Benfica
22.00 Lille-Chelsea
22.00 Valencia-Ajax
CBC Sport yayın akışı!
1 Ekim Salı
19.55 Real Madrid-Club Brugge
22.00 Galatasaray-PSG
2 Ekim Çarşamba
19.55 Genk-Napoli
22.00 Barcelona-Inter
CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?
CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.
CBC Sport uydu ve frekans bilgileri
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500
CBC Sport tek çanakla izlenir mi?
1.adım
Maçı Türksat çanağından izleyecekseniz; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.
2.adım
Azerspace LNB'sini sabitledikten sonra Türksat LNB'sinden gelen kablo ile Azerspace LNB'sinden gelen kabloları birleştirmek için diseq kullanmanız gerekmektedir. Türksat LNB'sinden gelen kabloyu, diseqc'in 1. girişine, Azerspace LNB'sinden gelen kabloyu ise diseqc'in 2. girişine takınız. Diseqc'in ortasındaki giriş ise uydu cihazına Receiver'e gidecektir.
Tek çanakla CBC Sport kanalını izleyebilirsiniz
3.adım
Uydu alıcınızdan Menü-Uydu ekle bölümünden Azersat46 ekleyip bu uydu için Anten/Diseqc ayarlarından diseqc 1-2-3- veya a-b-c olarak seçiniz. Azerspace uydusunun diseqc girişini TV'den de ''2''(B) Türksat'ın TV'den diseqc girişini ise diseqc 1(A) olarak seçiniz.
4.adım
Daha sonra kanalların frekanslarını manuel olarak girip taratın. İdman/ CBC Sport HD / Az TV SD yayınları için cihazına Biss şifre girmeniz gerekecektir.
Önemli! Hotbird'e ayarlanmış çanağınızı Azerspaceye dönüştürmek için Hotbird çanağındaki LNB'yi çıkartıp Türksat çanağınızın arkadan bakınca sağına bant, plastik kelepçe veya multiifeed ile sabitlendikten sonra TV'den Hotbird uydusundan aşağıdaki kanalların frekanslarını taratın. Kanalların biss şifresini girdikten sonra izleyebilirsiniz.
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