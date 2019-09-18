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CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi heyecanı 17 Eylül Salı günü oynanan maçlarla başladı. Hal böyle olunca futbolseverler Devler Ligi maçlarını şifresiz kanalda izleyebilmenin mümkün olup olmadığını araştırır oldu. Maçlar CBC Sport kanalından naklen yayınlanıyor. İşte, “CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?” sorusunun cevabı…

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:17
CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi heyecanı 17 Eylül Salı günü oynanan maçlarla başladı. Hal böyle olunca futbolseverler Devler Ligi maçlarını şifresiz kanalda izleyebilmenin mümkün olup olmadığını araştırır oldu. Maçlar CBC Sport kanalından naklen yayınlanıyor. İşte, “CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?” sorusunun cevabı…

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 17 Eylül Salı akşamı oynanan mücadelelerle başladı. Bu akşam yani 18 Eylül Çarşamba akşamı A Grubu'nda Club Brugge ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi maçları bilindiği üzere şifreli kanal üzerinden yayınlanıyor. Devler Ligi müsabakalarını şifresiz kanaldan izlemek istiyorsanız; Azerbaycan'ın CBC Sport kanalına uydu alıcınızdan ulaşmanız yeterli.

CBC Sport kanalı şifresiz nasıl izlenir?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri 

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500 

CBC Sport tek çanakla izlenir mi?

1.adım

Maçı Türksat çanağından izleyecekseniz; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.

2.adım

Azerspace LNB'sini sabitledikten sonra Türksat LNB'sinden gelen kablo ile Azerspace LNB'sinden gelen kabloları birleştirmek için diseq kullanmanız gerekmektedir. Türksat LNB'sinden gelen kabloyu, diseqc'in 1. girişine, Azerspace LNB'sinden gelen kabloyu ise diseqc'in 2. girişine takınız. Diseqc'in ortasındaki giriş ise uydu cihazına Receiver'e gidecektir.

Tek çanakla CBC Sport kanalını izleyebilirsiniz

3.adım

Uydu alıcınızdan Menü-Uydu ekle bölümünden Azersat46 ekleyip bu uydu için Anten/Diseqc ayarlarından diseqc 1-2-3- veya a-b-c olarak seçiniz. Azerspace uydusunun diseqc girişini TV'den de ''2''(B) Türksat'ın TV'den diseqc girişini ise diseqc 1(A) olarak seçiniz.

4.adım

Daha sonra kanalların frekanslarını manuel olarak girip taratın. İdman/ CBC Sport HD / Az TV SD yayınları için cihazına Biss şifre girmeniz gerekecektir.

Önemli! Hotbird'e ayarlanmış çanağınızı Azerspaceye dönüştürmek için Hotbird çanağındaki LNB'yi çıkartıp Türksat çanağınızın arkadan bakınca sağına bant, plastik kelepçe veya multiifeed ile sabitlendikten sonra TV'den Hotbird uydusundan aşağıdaki kanalların frekanslarını taratın. Kanalların biss şifresini girdikten sonra izleyebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi’nde günün programı

19.55 Club Brugge (Belçika) - Galatasaray 

19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere) 

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya) 

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan) 

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya) 

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere) 

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya) 

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) 

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. 

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. 

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 17-18 Eylül 

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim 

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim 

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım 

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım 

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık 

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020 

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020 

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020 

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020 

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

 Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020 

Final maçı: 30 Mayıs 2020

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:17
  1. İstanbul
  2. CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?
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