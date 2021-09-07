Tüketiciler bazı durumlarda yaptıkları sözleşmeleri feshedebiliyor. Böyle durumlarda sözleşme gereği cayma bedeli ortaya çıkıyor. Peki, cayma bedeli nasıl geri alınır?

Cayma bedeli nedir?

12,24, 36 ay olarak imzalanan sözleşmeyi herhangi bir sebeple bozma durumunda ortaya cayma bedeli çıkıyor. Sözleşmeyi bozan tüketici cayma bedelini ödemek durumunda.

Cayma bedeli nasıl geri alınır?

Milliyet'in haberine göre; Muş'ta yaşayan İlhan Altay 2018’de 24 ay taahhütlü internet bağlattı. Ancak internete bağlanmasında sıkıntı yaşayan Altay, taahhüdünün bitmesini beklemeden 1 yıl 3 ay 10 gün kullandığı interneti kapattırıp aboneliğini iptal ettirdi. Ancak bir ay sonra telefonuna gelen mesajda kendisine 709 TL 392 kuruş borç çıkarıldığını gördü. Bunun üzerine Muş İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunan Altay, kendisine çıkarılan borcun iptalini istedi.

Muş İl Tüketici Hakem Heyeti, Altay’ın talebini reddetti. Altay da bunun üzerine Muş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne (Tüketici mahkemesi sıfatıyla) başvurarak karara itiraz etti. Davalı şirket, cevap dilekçesinde davacının şirketi arayarak arıza kaydı bırakmadığını, davacının beyanlarıyla hizmetin ayıplı kabul edilmesinin mümkün olmadığını, davacının taahhüt süresi sona ermeden aboneliğini sonlandırarak taahhüdüne aykırı hareket ettiğini belirterek davanın reddini istedi.

Muş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Tüketici mahkemesi sıfatıyla) kararında ise tüketici kanunu uyarınca, “Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir” şeklindeki düzenleme hatırlatılarak şöyle denildi:

“Somut olayda süresi bir yıldan daha uzun taahhütlü sözleşmeden davacının herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman fesih hakkına sahip olması ve davacının mevcut hakkını kullanması hasebiyle, hukuka uygun olmayan Muş İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın kararının iptaline, davacının ödediği 709 TL 92 kuruşun davacıya iadesine karar verilmiştir.”

Vatandaşlar cayma bedeli ödemelerinin yasal olmadığını düşünüyorsa; hukuki işlemler başlatarak ödedikleri rakamları alabiliyor.