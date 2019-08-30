ÇAYKUR’un uyguladığı kontenjan üreticiyi kızdırdı

ÇAYKUR’un 3. sürgüde uyguladığı dönüm başına 50 kilogramlık kontenjan üreticilerin tepkisine neden oldu.

Çay üretiminde 3. sürgü yaş çay alımı geçtiğimiz Salı günü başladı. Alımın başlamasıyla çay üreticileri de çaylıklarına girmeye başladı. ÇAYKUR’un sürgünün başlamasının üzerinden henüz 1 hafta bile geçmeden uygulamaya başladığı kontenjan uygulaması ise çaylıklarına giren üreticileri kızdırdı. Üreticiler, 3. sürgüde çayın kademeli olarak geldiğini ve ÇAYKUR’un bu uygulamasına anlam veremediklerini dile getirdi. Çay üreticisi Bayram Dinç, üreticinin çaylığa girmesi için başlatılan kampanyaların ardından uygulanan kontenjanın kendilerini düşündürdüğünü dile getirdi. Dinç, “3. sürgü yaş çay sezonu Salı günü başladı, Perşembe günü ben çay getirdim. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. 400 kilogram çay getirdim, 50 kilogram kontenjan var dedi, 250 kilogramını aldı, 150 kilogramını buraya sermek zorunda kaldım. Hem genel müdürlük bize diyor ki kaliteye önem veriyoruz, getiriyoruz işte. Kampanyalar yaptılar ‘Hayde çaya bakalım’ diye. Sen çayı almıyorsun, fabrikalar boş, niye almıyorsun? Ben belki çayımı taze satacağım, devlete katkıda bulunacağım, izdiham da yok. Bu Türkiye Cumhuriyeti anayasasına aykırı olan bir şeydir. Geldik 3. sürgüne rahat bir çay satacağız, fabrikalar boş, alım yerleri boş, alamayız diyorlar. Kanunu olmayan bir çayda fabrikalar boş iken ÇAYKUR kafasına göre 50 kilogramdan çay alırım diyorsa ben o zaman haksızım” ifadelerini kullandı.

Bir başka çay müstahsili Osman Deniz Uzun, topladıkları çay ÇAYKUR’a satılamadığı için zarar gördüğünün altını çizerek, “3. sürgüde neden kota koyuyor, ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. 13 yıl oldu emekli olup memleketime döneli. 3. sürgüde böyle bir durumla karşılaşmadık. Satamıyoruz çayı. Bize diyorlar erken toplayın, işte çay burada. Bu çayda bir tane odun yok. Çayı neden almıyorsun sen? Neden 50 kilogram kontenjan koyuyorsun. Böyle çay topladığımız zaman neden almıyorsun çayı, neden yansın çay” şeklinde konuştu.