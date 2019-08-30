0553 313 94 23

ÇAYKUR’un uyguladığı kontenjan üreticiyi kızdırdı

ÇAYKUR’un 3.

30 Ağustos 2019 Cuma 17:19
ÇAYKUR’un uyguladığı kontenjan üreticiyi kızdırdı

ÇAYKUR’un 3. sürgüde uyguladığı dönüm başına 50 kilogramlık kontenjan üreticilerin tepkisine neden oldu.


Çay üretiminde 3. sürgü yaş çay alımı geçtiğimiz Salı günü başladı. Alımın başlamasıyla çay üreticileri de çaylıklarına girmeye başladı. ÇAYKUR’un sürgünün başlamasının üzerinden henüz 1 hafta bile geçmeden uygulamaya başladığı kontenjan uygulaması ise çaylıklarına giren üreticileri kızdırdı. Üreticiler, 3. sürgüde çayın kademeli olarak geldiğini ve ÇAYKUR’un bu uygulamasına anlam veremediklerini dile getirdi. Çay üreticisi Bayram Dinç, üreticinin çaylığa girmesi için başlatılan kampanyaların ardından uygulanan kontenjanın kendilerini düşündürdüğünü dile getirdi. Dinç, “3. sürgü yaş çay sezonu Salı günü başladı, Perşembe günü ben çay getirdim. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. 400 kilogram çay getirdim, 50 kilogram kontenjan var dedi, 250 kilogramını aldı, 150 kilogramını buraya sermek zorunda kaldım. Hem genel müdürlük bize diyor ki kaliteye önem veriyoruz, getiriyoruz işte. Kampanyalar yaptılar ‘Hayde çaya bakalım’ diye. Sen çayı almıyorsun, fabrikalar boş, niye almıyorsun? Ben belki çayımı taze satacağım, devlete katkıda bulunacağım, izdiham da yok. Bu Türkiye Cumhuriyeti anayasasına aykırı olan bir şeydir. Geldik 3. sürgüne rahat bir çay satacağız, fabrikalar boş, alım yerleri boş, alamayız diyorlar. Kanunu olmayan bir çayda fabrikalar boş iken ÇAYKUR kafasına göre 50 kilogramdan çay alırım diyorsa ben o zaman haksızım” ifadelerini kullandı.


Bir başka çay müstahsili Osman Deniz Uzun, topladıkları çay ÇAYKUR’a satılamadığı için zarar gördüğünün altını çizerek, “3. sürgüde neden kota koyuyor, ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. 13 yıl oldu emekli olup memleketime döneli. 3. sürgüde böyle bir durumla karşılaşmadık. Satamıyoruz çayı. Bize diyorlar erken toplayın, işte çay burada. Bu çayda bir tane odun yok. Çayı neden almıyorsun sen? Neden 50 kilogram kontenjan koyuyorsun. Böyle çay topladığımız zaman neden almıyorsun çayı, neden yansın çay” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis’te trafik kazası: 5 yaralı
    1. Kilis’te trafik kazası: 5 yaralı
    2. Kaldırımda yürüyen kadının üzerine..
    3. Malatya TSO Meclisi Pütürge’de toplandı
    4. "Gruptan birinci olarak çıkacağız"
    5. Mersin’deki kazada ölü sayısı 4’e..
    6. AB'den Trump'ın Ruhani ile görüşme..
    7. Batman Otogarı'ndaki bıçaklı sopalı..
    8. Babel’e milli davet!
    9. İdlib'de on binlerce sivil rejim ve..
    10. Kazada ölen doktora hüzünlü veda
    11. 37 derecede yağmur
    12. İsveç, Yemenli taraflar arasında..
    13. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türk..
    14. Şiddetli rüzgar yangına neden oldu
    15. Meteorolojiden o iller için yağış..
    16. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    17. Antalyaspor Kulübü Derneğinden..
    18. Pazaryeri ilçesinde 30 Ağustos Zafer..
    19. Fuat Çapa, oyuncularının..
    20. Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    21. Türk el sanatları ustaları bir araya..
    22. Cilvegözü Sınır Kapısı giriş-çıkışlara..
    23. ÇAYKUR’un uyguladığı kontenjan..
    24. Kocaeli’de marketten 40 bin TL’lik..
    25. En hızlı bat yeme ve yaprak sarması..
    26. Denizde bulunan şüpheli kutu polisi..
    27. "Yerel yönetimlerin çok daha güçlü..
    28. Pekin’de 30 Ağustos resepsiyonu
    29. Para atletizmde gümüş madalya
    30. Fuat Çapa, hakemleri ve takımı..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak