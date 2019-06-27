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ÇAYKUR’un birinci sürgün yaş çay alımı rekorla tamamlandı

ÇAYKUR'un gerçekleştirdiği yaş çay alımında 288 bin tonla son 20 yıldaki en yüksek alım rakamına ulaşıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:20
ÇAYKUR’un birinci sürgün yaş çay alımı rekorla tamamlandı

Doğu Karadeniz’de Artvin’den Giresun’a kadar 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR tarafından, birinci sürgünde 288 bin tonla son 20 yıldaki en yüksek alım rakamına ulaşıldı.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun’da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığını, 10 Mayıs’ta başlayan birinci sürgünün dün sona erdiğini söyledi. ÇAYKUR’un birinci sürgünde verimli bir rekolte dönemi geçirdiğini vurgulayan Alim, şu bilgileri verdi: “Bu dönemde 288 bin ton yaş çay alımı yaptık, karşılığında 51 bin ton kuru çay elde ettik. Ayrıca 14 bin ton organik çay, 163 kilogram beyaz çay alımı yaptık. Beyaz çaydan elimizde yaklaşık 320 kilogram var. Genel anlamda üreticiler başlangıçta randevulu sistem gün sayısının artırılmasını eleştirirken, sürgün sonunda yabancı ve yerli işçilere fazla para ödenmemesinden dolayı memnun kaldı. Bir işçinin maliyetinin günlük 200-250 lira arasında olduğunu düşündüğünüzde para üreticide kalmış oldu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:20
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Giresun
  4. Artvin
  5. Doğu Karadeniz
  6. ÇAYKUR
  7. Türk çay sektörü
  8. ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim
  9. birinci sürgü
  10. organik ça
  11. beyaz çay

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