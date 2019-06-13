ÇAYKUR’dan son 20 yılın en yüksek yaş çay alımı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından, birinci sürgün döneminde son 20 yılın en yüksek rakamına ulaşılarak 230 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirildiği bildirildi. ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarının 10 Mayıs’ta başladığı anımsatıldı.

230 bin yaş çay alımı yaptı

Alımların devam ettiği ifade edilen açıklamada, “Çaykur olarak 2019 yılı birinci sürgün döneminde bugün itibariyle 230 bin yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir. Üreticilerimizin tamamının çay hasadına başladığı günlerden itibaren işletmelerimizin işleyebileceği kadar evsafına uygun yaş çayı, günlük planlamalarla almakta ve fabrikalarımızın tamamında tam kapasite üretim yapmaya devam etmekteyiz. Son 20 yılın birinci sürgün dönemleri kıyasına bakıldığında en yüksek çayın bu yıl alındığını görmekteyiz. Hatta yığılma, bekleme veya hiçbir sıkıntı yaşanmaması için arefe ve bayramda bile ara vermeden yaş çay alımları yapılarak üretime devam edilmiştir.”