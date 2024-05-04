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Ekonomi ÇAYKUR’da 2024 yaş çay sezonu bugün başladı
Ekonomi

ÇAYKUR’da 2024 yaş çay sezonu bugün başladı

Yeniakit Publisher
2024-05-04 17:23:00 -
ÇAYKUR’da 2024 yaş çay sezonu bugün başladı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), Doğu Karadeniz’de 2024 yılı yaş çay sezonunun bugün başladığı bildirildi.

Yaş çay bahçelerinin her türlü yabancı maddeden arındırıldıktan sonra hasada başlanması gerektiği belirtildi. Yabancı otların çayın özelliklerini yok ettiği, aroması bozulan çay içildiğinde ise damak tadını etkilediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Özellikle çay hasadını imkânlar ölçüsünde aile içerisinde yapmaya özen gösterelim. İşçi ile hasat yapmak zorunda kalırsak temiz ve odunsu kısma kadar yani derinden toplatmayalım.”

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