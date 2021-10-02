  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
Ekonomi

ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, ağustos ayında alınan 127 bin 7 ton yaş çay karşılığında ödenecek 491 milyon 549 bin liranın dün itibariyle üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 11:07:00 -
ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı

Alim, mayıs, haziran ve temmuz ayında üreticilerden aldıkları 486 bin 797 ton yaş çayın ödemelerini yaptıklarını söyledi. Ağustosta aldıkları 127 bin 7 ton yaş çay karşılığında 491 milyon 549 bin lira ödeme yapacaklarını belirten Alim, “Üreticilerimiz yarın paralarını kendi banka hesaplarından çekebilecek. Birinci sürgünde yaş çay bedeli olarak üreticilere toplam 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirmiştik. Düzenli olarak her ay bir önceki ayın ödemesini sürdürmüş olacağız. Yaş çay alımlarımız ise iyi şekilde devam ediyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay