ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı

Alim, mayıs, haziran ve temmuz ayında üreticilerden aldıkları 486 bin 797 ton yaş çayın ödemelerini yaptıklarını söyledi. Ağustosta aldıkları 127 bin 7 ton yaş çay karşılığında 491 milyon 549 bin lira ödeme yapacaklarını belirten Alim, “Üreticilerimiz yarın paralarını kendi banka hesaplarından çekebilecek. Birinci sürgünde yaş çay bedeli olarak üreticilere toplam 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirmiştik. Düzenli olarak her ay bir önceki ayın ödemesini sürdürmüş olacağız. Yaş çay alımlarımız ise iyi şekilde devam ediyor” dedi.