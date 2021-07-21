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Gündem ÇAYKUR yaş çay alımlarına yeniden başladı
Gündem

ÇAYKUR yaş çay alımlarına yeniden başladı

Kurban Bayramı dolayısıyla yaş çay alımına iki gün süreyle ara veren ÇAYKUR, alımlara yeniden başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 19:09:00 -
ÇAYKUR yaş çay alımlarına yeniden başladı

8 Temmuz'da başlayan 2'nci sürgün yaş çay alımlarına, 14 Temmuz'daki aşırı yağış nedeniyle Ambarlık ve Büyükköy Çay Fabrikaları zarar gördüğünden ara verilmişti.

Fabrikaların temizlenip tekrar üretime başlaması için ÇAYKUR tarafından arife ve bayramın 1. günü yaş çay alımı yapılmayacağı duyurulmuştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla yaş çay alımına iki gün süreyle ara veren ÇAYKUR, bugün itibarıyla tam kapasite olarak çalışmaya geçti. 

 

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