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Ekonomi

ÇAYKUR yaş çay alımına hazırlanıyor

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 15 güne kadar yeni sezon yaş çay alım kampanyasına başlayabileceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:09:00 - 2020-05-06 11:10:49
ÇAYKUR yaş çay alımına hazırlanıyor

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, bahçeden bardağa kadar bütün süreci planladıklarını bildiren Alim, üreticilere günlük ve saatlik randevu verilmesi için düzenleme yapacaklarını ifade etti. Alım için dönüm başına yaş çay kotasını belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Alim, “Önceki yıllardan çok daha fazla olacak. Son yılların en yüksek kotası olabileceğini söyleyebilirim” dedi.

Alim, yaş çay fabrikalarının nisan sonu itibarıyla tamamen hazır olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: “Yaş çayın başlamasına en erken 15 gün daha var. Bölgede yaptığımız incelemelerde en erken alım yapılan Artvin’de bile henüz çay yeterli olgunluğa gelmedi. Çay bazı yerlerde dere içlerinde yanmış. Bazı yerlerde çok kısa. Bu hafta havanın soğuk geçtiği, gelecek haftanın da soğuk geçeceği düşünülürse, 15 gün daha toplanacak boyuta gelmesi zor görünüyor. Toplanacak duruma geldiği an bekletmeden kampanyayı açacağız.”

 

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