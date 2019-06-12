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ÇAYKUR son 20 yılın en fazla çayını aldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden (ÇAYKUR) yapılan açıklama ile 2019 çay sezonunda toplamda 230 bin ton yaş çay alımı ile son 20 yılın rekorunun kırıldığı dile getirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:14
ÇAYKUR son 20 yılın en fazla çayını aldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden (ÇAYKUR) yapılan açıklama ile 2019 çay sezonunda toplamda 230 bin ton yaş çay alımı ile son 20 yılın rekorunun kırıldığı dile getirildi.


10 Mayıs 2019’da açılan 2019 yılı yaş çay sezonu ara vermeden devam ediyor. 3 sürgü olarak toplanan yer yer 4. sürgüye de ulaşan yaş çayın ilk sürgüsü tamamlanmak üzere. ÇAYKUR’dan yapılan açıklamada ilk sürgüde yani 10 Mayıs’tan bugüne son 230 bin ton yaş çay alındığı dile getirildi. 230 bin ton ile ÇAYKUR son 20 yılın en fazla yaş çay alımını gerçekleştirerek bir rekora imza attı.


ÇAYKUR’dan yapılan açıklamada, “ÇAYKUR olarak 2019 yılı birinci sürgün döneminde bugün itibariyle 230 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir. Üreticilerimizin tamamının çay hasadına başladığı günlerden itibaren; işletmelerimizin işleyebileceği kadar evsafına uygun yaşçayı, günlük planlamalarla almakta ve fabrikalarımızın tamamında tam kapasite üretim yapmaya devam etmekteyiz. Son 20 yılın birinci sürgün dönemleri kıyasına bakıldığında en yüksek çayın bu yıl alındığını görmekteyiz. Hatta yığılma, bekleme veya hiçbir sıkıntı yaşanmaması için arefe ve bayramda bile ara vermeden yaşçay alımları yapılarak üretime devam edilmiştir. Üreticilerimiz sorun yaşamasın diye özellikle hassasiyet gösterildiği halde bazı kesimler tarafından kamuoyunda iddia edildiği gibi Çaykur’un alım yapmadığı veya alımlarda yetersiz kaldığı gibi asılsız yorumları mesnetsiz ve taraflı bulmaktayız” ifadelerine yer verildi.


Yapılan açıklamada ÇAYKUR’un kaliteli çay almaya dikkat ettiğinin altı çizilerek, “Tekrar hatırlatmak isteriz ki; dekara 500 kilogram olarak açıkladığımız kota miktarı içerisinde kalmak kaydıyla, toplama hataları olmaması şartıyla kaliteli çay almaya devam ediyoruz. ÇAYKUR olarak hiçbir müstahsilimizin mağdur olmasını istemiyor, elimizde olan imkanlarla herkes için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Üreticilerimize, çalışanlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:14
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