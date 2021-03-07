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Spor Çaykur Rizespor’un teknik direktörü belli oldu! Sürpriz isim
Spor

Çaykur Rizespor’un teknik direktörü belli oldu! Sürpriz isim

Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 14:48:00 -
Çaykur Rizespor’un teknik direktörü belli oldu! Sürpriz isim

Çaykur Rizespor'un resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bülent Uygun’a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz."

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