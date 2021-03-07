Çaykur Rizespor’un teknik direktörü belli oldu! Sürpriz isim
Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor'un resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Bülent Uygun’a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz."