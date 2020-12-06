  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Çaykur Rizesporlu futbolcular Mohamed Abarhoun'u unutmadı
Spor

Çaykur Rizesporlu futbolcular Mohamed Abarhoun'u unutmadı

Çaykur Rizesporlu futbolcular, Fatih Karagümrük maçında attıkları golden sonra geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcuları Mohamed Abarhoun'un forması göstererek andı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:05:00 -
Çaykur Rizesporlu futbolcular Mohamed Abarhoun'u unutmadı

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Çaykur Rizespor’da futbolcular, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcuları Mohamed Abarhoun’u unutmadı. Futbolcular ısınmaya 'Mohamed Abarhoun seni unutmayacağız' yazılı tişörtlerle çıktı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Meriah’ın golünden sonra da Rize ekibinin oyuncuları yedek kulübesine giderek Abarhoun’un formasını gösterdi.

Fatih Karagümrük'te oynayan Rizesporlu eski futbolcular Aatif Chahechouhe ve Koray Altınay da 'Mohamed Abarhoun seni unutmayacağız' yazılı tişörtle ısındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin düşmanlık yaptığı ülke açıkladı: Yatırım yapmak isteyen Türkleri tehdit ediyorlar
Dünya

ABD'nin düşmanlık yaptığı ülke açıkladı: Yatırım yapmak isteyen Türkleri tehdit ediyorlar

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Türkiye'den Venezuela'ya yatırım yapmak isteyenler telefonlar alıyor ve tehdit ediliyor." dedi...
Yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bomba itiraflarda bulundu
Gündem

Yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bomba itiraflarda bulundu

Cezayir’de yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Nuh Naci Konyalı, örgütün ülkedeki faaliyetlerini tek tek deşifre etti. Eğitim, medya ve e..
Sivasspor’un yıldızı koronavirüse yakalandı
Spor

Sivasspor’un yıldızı koronavirüse yakalandı

DG Sivasspor’un tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay