  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir' Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı: Arda Güler'den tarihe geçen gol! "Muhaliflerin kadınlarına tecavüz edilebilir" fetvası vermişti! Müftü Ahmed Hassun yargılanıyor 26 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 26 Haziran 2003: Alaeddin Özdenören'in vefatı (Şair ve Yazar) Hem katil hem de iftiracı! Hizbullah iddiaları yalanladı Bir belediyeye daha rüşvet soruşturması! Tutuklama kararı verildi Gafil İsrail'in sonu geliyor! Filistin tüm dünyaya diz çöktürdü Rusya "barışa karşı en büyük engeli" açıkladı Bütün dünya anladı da şu sol zihniyet anlamadı! Küresel savunmanın çelik kalbi Türkiye oluyor!
Spor Çaykur Rizespor'dan geleceğe dev yatırım! Fransa'dan iki genç yıldız birden transfer edildi!
Spor

Çaykur Rizespor'dan geleceğe dev yatırım! Fransa'dan iki genç yıldız birden transfer edildi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çaykur Rizespor'dan geleceğe dev yatırım! Fransa'dan iki genç yıldız birden transfer edildi!

Süper Lig'de iddialı bir konumda bulunmak ve ligi üst sıralarda tamamlamak adına transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çaykur Rizespor, kadrosunu iki yetenekli isimle tahkim etti. Yeşil-mavili Karadeniz temsilcisi, Fransa Lig 2'de sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken iki savunma oyuncusunu renklerine bağlayarak rakiplerine adeta gözdağı verdi.

Çaykur Rizespor, Fransa Lig 2 ekiplerinden Amiens’de forma giyen Siaka Bakayoko ile Bastia’da forma giyen Zakaria Ariss’i renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil-mavili ekip, Fransa Lig 2 ekiplerinden Amiens’in 21 yaşındaki savunma oyuncusu Siaka Bakayoko’yu 3 yıllığına, Bastia’da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Zakaria Ariss’i ise 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Mezuniyet töreninde Amedspor krizi! Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde Amedspor krizi! Zorla ellerinden aldılar

Gündem

Mezuniyet töreninde Amedspor krizi! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde Amedspor krizi! Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde Amedspor krizi! Zorla ellerinden aldılar

Gündem

Mezuniyet töreninde Amedspor krizi! Zorla ellerinden aldılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1200 antrenör alımı yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1200 antrenör alımı yapacak

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1200 antrenör alımı yapacak

{relation id:2009387 slug:'mezuniyet-toreninde-amedspor-krizi-zorla-ellerinden-aldilar'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23