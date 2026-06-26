Çaykur Rizespor'dan geleceğe dev yatırım! Fransa'dan iki genç yıldız birden transfer edildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig'de iddialı bir konumda bulunmak ve ligi üst sıralarda tamamlamak adına transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çaykur Rizespor, kadrosunu iki yetenekli isimle tahkim etti. Yeşil-mavili Karadeniz temsilcisi, Fransa Lig 2'de sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken iki savunma oyuncusunu renklerine bağlayarak rakiplerine adeta gözdağı verdi.
Çaykur Rizespor, Fransa Lig 2 ekiplerinden Amiens’de forma giyen Siaka Bakayoko ile Bastia’da forma giyen Zakaria Ariss’i renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil-mavili ekip, Fransa Lig 2 ekiplerinden Amiens’in 21 yaşındaki savunma oyuncusu Siaka Bakayoko’yu 3 yıllığına, Bastia’da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Zakaria Ariss’i ise 4 yıllığına kadrosuna kattı.
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