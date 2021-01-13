Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan tepkisi

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hasan Kartal'ın açıklamaları şöyle:

Sözleşmenin son maddesinde Rizespor'un 1 sene uzatma hakkı var. Bu sözleşme çerçevesinde son gün sporcuyla görüşme uygun olmadı. Son gün opsiyonu kullandık. Sporcumuz sözleşmeyi feshederek, Rizespor'un kötü olduğu bir dönemde gitti. Bu çocuğun gitmesi etik değil, sözleşme olarak da doğru değil. Sözleşme hakkında konuşanlar önce sözleşmeyi okumalı. Hukuki bir süreç var. Ona uymak zorundayız. 1-2 ay içinde sonuca ulaşır. Söyleyecek bir şey yok. İlgili merciler ilgileniyor. Konuşmayı yapanlar önce sözleşmenin son maddesini okusunlar. Galatasaray gibi güzide kulübü yönetenler dersine çalışsınlar. Bilgi ve belge bulamıyorlarsa, istesinler. 'Rizespor nasıl yaptı, nasıl becerdi?' diye konuşmasınlar. Rizespor'un hakları için gerekeni yaptık, yapmasaydık bizden sonra gelenler hesap sorardı.