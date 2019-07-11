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Çaykur Rizespor’da kombine fiyatları belli oldu

Çaykur Rizespor’un 2019-2020 sezonu için iç saha maçlarında geçerli sezonluk kombine fiyatları belli oldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:26
Çaykur Rizespor’da kombine fiyatları belli oldu

Çaykur Rizespor’un 2019-2020 sezonu için iç saha maçlarında geçerli sezonluk kombine fiyatları belli oldu.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor 2019-2020 sezonunun kombine fiyatlarını açıkladı. Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleşecek iç saha maçlarında geçerli sezonluk kombinelerin satışı 15 Temmuz tarihinde başlayacak.


Karadeniz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada fiyatların, kale arkası tribünler için 150 lira, maraton tribünü için 300 lira, VIP tribünü için 750 lira ve protokol tribünü için 5 bin lira olarak belirlendiği ifade edildi. Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynanacak müsabakaların bilet fiyatlarının ise protokol tribünü için 500 lira, VIP tribünü için 200 lira, maraton tribün için 100 lira, kale arkası tribün için de 50 lira olacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:26
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