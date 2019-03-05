Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıkları



RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol-pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Sakatlığı bulunan Azubuike idmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Aatif Chahechouhe ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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