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Çaykur Rizespor'da ayrılık

- Yeşil-mavili ekip, Süleyman Koç'la yollarını ayırdı

10 Ocak 2019 Perşembe 17:27
Çaykur Rizespor'da ayrılık


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Süleyman Koç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Süleyman Koç ile karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmesi feshedilen futbolcunun kamptan ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Çaykur Rizespor'a hizmet eden Süleyman Koç'a verdiği emekler için teşekkür eder, ömür boyu başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Orta saha oyuncusu, bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında 13 maçta görev yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:27
  1. CAYKUR RIZESPOR
  2. Futbol
  3. Süleyman Koç
  4. SÜPERLİG

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