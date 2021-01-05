  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Çaykur Rizespor lider Beşiktaş'tan puan alma peşinde
Spor

Çaykur Rizespor lider Beşiktaş'tan puan alma peşinde

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: "Beşiktaş'ı yenip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:49:15 -
Çaykur Rizespor lider Beşiktaş'tan puan alma peşinde

RİZE (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda lider Beşiktaş'la karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, maçı kazanarak yeşil-mavili taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada 1-1'lik sonuçlarla 2 beraberlik aldıklarını, bunun da üst sıralara yükselme hedefini sekteye uğrattığını belirtti.

Son iki haftada oynanan oyundan memnun olduklarını dile getiren Bakır, "Beraberlikler almamıza rağmen sahaya çok iyi oyun yansıttık. Özellikle son maçta Gençlerbirliği karşısında girdiğimiz sayısız gol pozisyonlarından yararlansak çok farklı olabilirdi. Oyuncularımız çok iyi performans ortaya koydu." diye konuştu.

Bakır, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle son haftalarda kadro derinliğini oluşturamadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son haftalarda Remy, Boldrin, Emir Dilaver, Melnjak ve Abdullah Durak sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Yasin Pehlivan ise kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta oynayamadı. Beşiktaş maçı ile cezasını dolduracak. Son oynadığımız Gençlerbirliği maçında ise İsmail Köybaşı sakatlandığı için büyük olasılıkla İstanbul deplasmanında görev alamayacak. Bu oyuncuların yokluğunda görev alan arkadaşlarımız ellerinden gelen performansı ortaya koydu. Beşiktaş maçında da aynı şekilde mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Beşiktaş iyi bir çıkışta ve liderliğe yükseldi. Zor maç olacak ama kendimize güveniyoruz. Beşiktaş'ı yenip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar
Gündem

AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganları atarak DHKP-C marşları eşliğinde ..
Mevziler kazıldı! TSK yeniden harekete geçti
Gündem

Mevziler kazıldı! TSK yeniden harekete geçti

İdlib ve çevresinde son günlerde yaşanan ağır çatışmalar sonrası TSK yeniden harekete geçti.
Bu da ekonomistlerin yanar döneri! Dolar düşünce bakın nasıl kıvırdı
Ekonomi

Bu da ekonomistlerin yanar döneri! Dolar düşünce bakın nasıl kıvırdı

Dolar kuru 16-20 TL yükselecek iddiasıyla dikkatleri üzerine çeken ekonomist Selçuk Geçer'in son paylaşımı çıldırttı. Geçer'in Eee hani dola..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay