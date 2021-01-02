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Spor Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maçında üç puan hedefliyor
Spor

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maçında üç puan hedefliyor

Süper Lig'de yarın sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, bu maçı kazanarak ligde üst sıralarda yer almak istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 13:20:00 -
Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maçında üç puan hedefliyor

Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı açıklamada, takımın hafta içi Gençlerbirliği maçına iyi hazırlandığını söyledi.

Bakır, ligde son iki maçta aldıkları 4 puanla moral bulduklarını belirterek, "Çıkışımıza devam etme peşindeyiz. Alacağımız puanlar ligde rahatlamamızı sağlayacak. Sakatlandık. ve cezalı oyuncular ama takıma güvenimiz tam. Gençlerbirliği ile maçı kazanarak ligde üst sıralarda kalmak istiyoruz. " dedi.

Bakır, ligin çekişmeli geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Üç sayı sisteminde iki galibiyet veya iki mağlubiyet her şeyi değiştirir. Bu bilinçle hazırlanıyoruz. İlk yarıda toplayabildiğimiz kadar puan toplamaya çalışıyoruz. Geri dönüşle daha geniş ve kaliteli bir kadromuz olacak. Sakat oyuncular, devre arası transferler. İkinci yarı bizim için. Daha iyi olacağını düşünüyorum. "

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