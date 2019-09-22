Çaykur Rizespor Gazişehir maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gazişehir'i konuk etti. Peki, Çaykur Rizespor Gazişehir maçı kaç kaç bitti?22 Eylül 2019 Pazar 15:57
Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gazişehir'i konuk etti. Peki, Çaykur Rizespor Gazişehir maçı kaç kaç bitti?
İlk gol 12. dakikada
Mücadeleye konuk ekip hızlı başladı. 12. dakikada Muhammet Demir Gazişehir'i öne geçiren golü ağlarla buluşturdu: 0-1
16. dakikada ise Twumasi durumu 0-2'ye taşıdı. Maçin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Samudio farkı azalttı
65. dakikada Çaykur Rizespor Samudio ile farkı bire indirdi: 1-2
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Çaykur Rizespor oldu.
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