0553 313 94 23

Çaykur Rizespor Gazişehir maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gazişehir'i konuk etti. Peki, Çaykur Rizespor Gazişehir maçı kaç kaç bitti?

22 Eylül 2019 Pazar 15:57
Çaykur Rizespor Gazişehir maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gazişehir'i konuk etti. Peki, Çaykur Rizespor Gazişehir maçı kaç kaç bitti?

İlk gol 12. dakikada

Mücadeleye konuk ekip hızlı başladı. 12. dakikada Muhammet Demir Gazişehir'i öne geçiren golü ağlarla buluşturdu: 0-1

16. dakikada ise Twumasi durumu 0-2'ye taşıdı. Maçin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Samudio farkı azalttı

65. dakikada Çaykur Rizespor Samudio ile farkı bire indirdi: 1-2

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Çaykur Rizespor oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 15:57
  1. Çaykur Rizespor Gazişehir maçı kaç kaç bitti?
  2. Çaykur Rizespor
  3. Gazişehir Gaziantep kulübü
  4. süper lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dubai Havalimanı'nda şüpheli İHA hareketliliği!
    1. Dubai Havalimanı'nda şüpheli İHA..
    2. Bu fotoğrafla tehdit etmişlerdi! ABD..
    3. Gaziantep'te kız kaçıran genci..
    4. Salatalık kabuğunun faydaları nelerdir?
    5. Burun şişmesi neden olur? Burunda..
    6. Cansuyu Derneği'nden Başkan Erdoğan'a..
    7. KPSS'siz öğretmen alımı ilanları!..
    8. Mudanya'dan Ardahan ve Hozat'a sürgün..
    9. Başta uyuşma ve sersemlik hissi hangi..
    10. Farklı noktalarda 68 düzensiz göçmen..
    11. Akşener AK Parti'yle yakınlaşma..
    12. Drift tutkunları Antalya'da buluştu!
    13. Atatürk Havalimanı'na seferler..
    14. Somali'de askeri üsse saldırı! Çok..
    15. Yolcu treni araca çarptı! Yaralılar var
    16. Bayraklar Eurovision'a damga vurmuştu!..
    17. TEKNOFEST'te tanıtıldı! Kadına şiddeti..
    18. İletişim Başkanı Altun’dan Amerikan..
    19. İBB’nin Necip Fazıl, İskender Pala ve..
    20. Acılı baba isyan etti: Oğlumu PKK'ya..
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı