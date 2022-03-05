Çaykur Rizespor evinde intihar etti
Süper Lig'in 28. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Rizespor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan 2-1'lik skorla Giresunspor oldu.
Süper Lig'in 28. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Rizespor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan 2-1'lik skorla Giresunspor oldu.
Konuk ekibin gollerini; Chiquinho ve Traore kaydetti.
Rizespor'un golü ise Pohjanpalo'dan geldi.
Bu sonucun ardından Giresunspor puanını 32 yaparken, Rizespor 23 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Giresunspor ise evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.