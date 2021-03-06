  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Bülent Uygun ile anlaştık
Spor

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Bülent Uygun ile anlaştık

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, "Bülent Uygun hoca ile 1,5 yıllık anlaşma hazırladık. Bir aksilik olmazsa resmi imzaları yarın Rize'de atacağız" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 16:10:00 -
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Bülent Uygun ile anlaştık

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marius Sumudica ile yollarının ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları olduğunu hatırlatarak, "Yaptığımız görüşmelerde takıma katkı sağlayacağına inandığımız Bülent Uygun ile anlaşma sağladık. Bülent hoca ile 1,5 yıllık anlaşma hazırladık. Bir aksilik olmazsa resmi imzaları yarın Rize'de atacağız." diye konuştu.

Kartal, camianın birlik ve bütünlüğe ihtiyacı olduğunu, herkesin Uygun'a destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selahattin Demirtaş'tan skandal taziye mesajı: Değil şehit, 'Askerlerimiz' bile diyemedi!
Gündem

Selahattin Demirtaş'tan skandal taziye mesajı: Değil şehit, 'Askerlerimiz' bile diyemedi!

Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla 37 vatandaşımızın ölümüne sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bitlis'teki helikopter k..
HÜRJET’in motoru resmen belli oldu
Teknoloji

HÜRJET’in motoru resmen belli oldu

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Tekamül ve Hafif Taarruz Uçağı’nda kullanılacak motor belli oldu...
Piknik tüpü patladı! Dükkan cayır cayır yandı
Yaşam

Piknik tüpü patladı! Dükkan cayır cayır yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kıraathanenin deposundaki piknik tüpü patladı. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangında iş yeri kullan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay