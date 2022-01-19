Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı ne zamana ertelendi?
Rize Antalyaspor maçı hangi gün? Süper Lig’in 22.haftasında oynanması gereken Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi. Peki, Çaykur Rizespor-Antalya maçı ne zaman?
Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Bu sebeple Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı ertelendi.
Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı ne zamana ertelendi?
Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi 23. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle tatil edildi. Maçın ne zaman hangi gün oynanacağına ilişkin henüz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama yapılmadı.