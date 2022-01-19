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Spor Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı ne zamana ertelendi?
Spor

Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı ne zamana ertelendi?

Rize Antalyaspor maçı hangi gün? Süper Lig’in 22.haftasında oynanması gereken Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi. Peki, Çaykur Rizespor-Antalya maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-01-19 19:47:00 -
Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı ne zamana ertelendi?

Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Bu sebeple Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı ertelendi.

Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı ne zamana ertelendi?

Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi 23. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle tatil edildi. Maçın ne zaman hangi gün oynanacağına ilişkin henüz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama yapılmadı.

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