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Çaykur Rizespor, Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştı

Çaykur Rizespor, Slovenya Prva Liga takımlarından NK Domzale’da forma giyen orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştı.

12 Temmuz 2019 Cuma 23:32
Çaykur Rizespor, Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştı

Çaykur Rizespor, Slovenya Prva Liga takımlarından NK Domzale’da forma giyen orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, NK Domzale takımında forma giyen 28 yaşındaki Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştığını duyurdu.


Yeşil-mavili ekibin Erzurum’daki kampına katılacak olan oyuncu için önümüzdeki günlerde Rize’de imza töreni düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 23:32
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