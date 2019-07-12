Çaykur Rizespor, Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştı Çaykur Rizespor, Slovenya Prva Liga takımlarından NK Domzale’da forma giyen orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştı.

Çaykur Rizespor, Slovenya Prva Liga takımlarından NK Domzale’da forma giyen orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, NK Domzale takımında forma giyen 28 yaşındaki Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Yeşil-mavili ekibin Erzurum’daki kampına katılacak olan oyuncu için önümüzdeki günlerde Rize’de imza töreni düzenlenecek.

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