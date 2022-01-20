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Spor Çaykur Rizespor 4 maç sonra kazandı
Spor

Çaykur Rizespor 4 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 2-1 kazandı ve 4 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Antalyaspor'un galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 18:47:00 -
Çaykur Rizespor 4 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 2-1 kazandı ve 4 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Antalyaspor'un galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Rizespor'a galibiyeti getiren goller Joel Pohjanpalo ve Gökhan Gönül'den gelirken Antalyaspor'un tek golünü Haji Wright kaydetti. Mücadelede konuk takım adına Güray Vural 90+7. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 21'e yükseltirken Antalyaspor 23 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Ç. Rizespor deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Antalyaspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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